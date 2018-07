Energiespartipps für die heiße Sommerzeit

Wenn die Temperaturen steigen und die Tage länger sind, denken Verbraucher selten an ihre Stromrechnung. Obwohl die Kosten für das Heizen so gut wie entfallen und das Licht größtenteils ausgeschaltet bleibt, gibt es aber auch in den Sommermonaten zahlreiche Energiefresser.

„Es ist empfehlenswert, das Lüften stoßweise am besten früh morgens oder in der Nacht, wenn es draußen wieder kühler ist, vorzunehmen. Bereits solche einfachen Maßnahmen können zu einer angenehmen Raumtemperatur beitragen, ohne dass man dazu tief in die Tasche greifen muss“, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E wie Einfach. In dicht verbauten, urbanen Gebieten wie der Wiener Innenstadt kann es natürlich sein, dass selbst in den Nächten die Außentemperatur kaum merklich sinkt. In diesem Fall können bestimmte Pflanzen im Wohnbereich sowie Schattengewächse an der Außenfassade helfen.