Emirates von TripAdvisor als beste Fluglinie der Welt ausgezeichnet

Mit den vier weiteren Preisen für Best Major Airline – Middle East & Africa, Best Economy Class, Best First Class sowie World’s Best Airlines – Top 10 ist Emirates der große Gewinner dieses Rankings.

In diesem Jahr hat TripAdvisor erstmals eine Kategorie für Fluglinien in ihre Travelers‘ Choice®Awards mit aufgenommen. Die Auszeichnungen prämieren die besten Fluggesellschaften der Welt, basierend auf der Qualität und der Anzahl von Rückmeldungen und Bewertungen von Reisenden im Zeitraum von 12 Monaten.

Dazu Tim Clark, President Emirates Airline: „Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung ‚Best Airline in the World‘ durch TripAdvisor Travelers‘ Choice®Awards für Airlines 2017. Die Tatsache, dass die Bewertungen unparteiisch erfolgen, spricht für unser Engagement, unseren Passagieren ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bieten. Wir möchten Reisende animieren, wann immer sie eine Reise planen, an Emirates als bevorzugte Fluglinie zu denken. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig an der Verbesserung und Optimierung unserer Serviceleistungen in allen drei Klassen.“

Emirates ist weltweit die größte internationale Fluglinie mit einem Netzwerk von 155 Destinationen in 83 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Flotte besteht ausschließlich aus den Großraumflugzeugen Airbus A380 sowie Boeing 777.