Elite Model Look Finale 2017 in Wien: Das sind die Gewinner

Damit haben die beiden herausragenden Persönlichkeiten zudem das Goldene Ticket zum Großen Elite Model Look International-Weltfinale in Mailand erhalten, um Österreich dabei zu vertreten.

Die Sieger des Elite Model Look Austria 2017 stehen fest

Im prächtigen Garten des Italienischen Kulturinstituts und bei idealen Sommertemperaturen fanden sich 250 Gäste ein, um dem Spektakel beizuwohnen, darunter auch Sängerin Zoë Straub, Schauspieler Nadiv Molcho und Designer Robert La Roche. Eine hochkarätige Jury, bestehend aus Monika Kielczewska (International Scouting & Developement ELITE Worldwide), Roberta Manganelli (Agenturchefin Stella Models & Veranstalterin des Elite Model Looks Austria), Uschi Pöttler-Fellner (Herausgeberin look! Magazin), Davide De Rosse (FALCONERI) und S.E. Dr. Giorgio Marrapodi (Italienischer Botschafter in Wien) kürten schließlich die beiden Nachwuchsmodels.

(Red.)