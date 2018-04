Elefant Shaka übersiedelt vom Wiener Tiergarten Schönbrunn nach England

Der Elefantenbulle Shaka übersiedelt von Wien nach England. - © APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/NORBERT POTENSKY

Am Mittwoch trag der Elefantenbulle Shaka aus dem Wiener Tiergarten Schönrunn seine Reise nach England an. Der vier Tonnen schwere “Passagier” wird künftig in der Noah’s Ark Zoo Farm in der Nähe von Bristol leben.