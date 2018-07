El-Quali: Admira trifft in der 2. Runde auf ZSKA Sofia

Der portugiesische Ex-Porto-Kicker Tiago Rodrigues sah im Erstrunden-Rückspiel in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte. Nach dem Elfmeterschießen, das nach einem 1:1-Remis nach 90 und 120 Minuten die Entscheidung brachte, sahen vor den Augen eines Admira-Spions auch noch der 32-jährige Kapitän und Abwehrchef Nikolaj Bodurow und der defensive Mittelfeldspieler Kristijan Malinow die Rote Karte. Das Duo wird daher ziemlich sicher auch das Rückspiel gegen die Niederösterreicher verpassen. Das gilt auch für den 24-jährigen brasilianischen Offensivspieler Henrique, der in der Verlängerung wegen einer Schulterverletzung ausgetauscht werden musste.

“Schwierige Situation gegen Admira”

Coach Nestor El Maestro geht daher nicht mit den besten Vorzeichen in den Kampf um den Aufstieg in die dritte Runde. “Wegen dem, was am Ende des Spiels passiert ist, haben wir eine schwierige Situation gegen die Admira. Da müssen wir uns jetzt etwas überlegen”, sagte der Ex-Co-Trainer der Wiener Austria im ZSKA-Club-TV. Der 35-Jährige kehrt somit in Kürze in seine ehemalige Heimat zurück. “Ich kenne die Admira gut, das Team ist mit Riga nicht vergleichbar und hat auf jeden Fall mehr Qualität”, meinte der Engländer. Das Hinspiel steigt am Donnerstag beim 31-fachen bulgarischen Meister, die Retourpartie findet am 2. August in der BSFZ-Arena statt.

Aufseiten Rigas gab es übrigens auch drei Ausschlüsse, zwei davon ebenfalls erst nach Beendigung des Elfmeterschießens, als Akteure aneinandergerieten. Die Partie wird daher für die Beteiligten noch sehr lange in Erinnerung bleiben.

(APA/Red)