“¡El Cine! 2017”: Filme aus Spanien und Mexiko im 21er Haus

An sechs Abenden werden dabei sechs Filme von Regisseuren aus Spanien und Mexiko gezeigt, die das Filmschaffen im spanischsprachigen Kulturraum abseits weltbekannter filmischer Produktionen repräsentieren. Alle Filme werden in der Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt, die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit den Botschaften Spaniens und Mexikos statt.

Infos zur Veranstaltung

“¡El Cine! 2017” Filmfestival

Wann: 10. November 2017 bis 01. Dezember 2017

Wo: Blickle Kino im 21er Haus, Quartier Belvedere, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Eintritt: Frei, Anmeldung unter public@21erhaus.at

Programm: Hier zu finden

