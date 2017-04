Eishockey-Team sang alte Bundeshymne: Andreas Gabalier freut sich auf Facebook

Andreas Gabalier hat es schon wieder getan - © APA

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in Kiew am Dienstag den zweiten Erfolg gefeiert. Unter den Jubilanten war Volks-Rock’n’Roller Andeas Gabalier – der die Gelegenheit nutzte, wieder einmal sein Herzensthema “Alte Bundeshymne” in Erinnerung zu rufen.