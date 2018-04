Eishockey: National-Team steht vor WM-Tests in Wien

Das österreichische Eishockey-Team kann sich noch in zwei Testspielen in Wien beweisen. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Am Mittwoch empfängt Österreichs Eishockey-Nationalteam in Wien-Kagran die Mannschaft aus Kasachstan, am Donnerstag steht das Spiel gegen Slowenien an. Die Spiele sollen als Vorbereitung für die Eishockey-WM in Dänemark Anfang Mai dienen.