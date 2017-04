Eishockey-Meistertitel: Über 5.000 Fans feierten mit den Capitals

Sechs Tage nach dem entscheidenden Sieg beim KAC, der den 4:0-Sweep in der Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) bedeutete, präsentierten Kapitän Jonathan Ferland und Co. vor dem Anhang ihren Meisterpokal. Die Heimhalle in Wien Donaustadt wurde im wahrsten Sinne des Wortes zur Bühne. Gegen 19.00 Uhr wurde in einem “Walk Of The Champions” jeder der Meister-Cracks einzeln durch die Fans nach oben geholt. Schon am späten Nachmittag hatten sich die Tore der Schultz-Halle geöffnet, Fans konnten u.a. Fotos mit dem 18 Kilogramm schweren und fast einen Meter hohen Meister-Pokal machen.

(APA/Red.)