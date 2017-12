Eisbärin Nora erkundet Außenanlage im Tiergarten Schönbrunn in Wien

Nora erkundet die Außenanlage - © Daniel Zupanc

Anfang Dezember ist Eisbärin Nora aus dem Zoo Tallinn in den Tiergarten Schönbrunn übersiedelt. In den letzten Wochen hat sich die vier Jahre alte Eisbären-Dame in der Innenanlage eingewöhnt und eine Beziehung zu ihren neuen Pflegern aufgebaut. Nun ging es erstmals nach draußen.