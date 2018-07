Eintritt frei: Das sind besten kostenlosen Events in Wien im Juli

Ihr möchtet etwas erleben, ohne dafür Geld auszugeben? In Wien gibt es im Juli zahlreiche Veranstaltungen, bei denen der Geldbeutel geschont wird. Wir haben für euch die besten kostenlosen Events chronologisch zusammengetragen.

Gratis Veranstaltungen in Wien: Alle Juli-Events im Überblick

08.06. bis 14.09.2018: Volxkino

Auch in diesem Jahr ist das durch die Bezirke tingelnde Volxkino in seiner bereits 29. Ausgabe wieder ein Fixstarter unter den Open-Air-Kinos der Stadt. Bei freiem Eintritt wird bis Mitte September ein Filmprogramm mit preisgekrönten Produktionen und zeitlosen Filmklassikern gezeigt. >> Hier das gesamte Programm auf einen Blick

15.06. bis 10.07.2018: Freikonzerte beim Jazzfest Wien

Die Reihe der Freikonzerte beim Jazzfest Wien verspricht in diesem Jahr musikalische Vielfalt, Chartbekanntschaften, eine Menge Alias, insbesondere aber heimische Frauenpower. >> Hier geht’s zum Programm

29.06. bis 12.07.2018: Sommerkino Aspern Nord

Ab 29. Juni kommen Besucher des Sommerkinos in Aspern Nord in den Filmgenuss heimischer Produktionen. An sechs Terminen werden Klassiker wie “Das finstere Tal” oder “Hinterholz 8” bei freiem Eintritt gezeigt. >> Hier das Kinoprogramm im Detail

29.06. bis 21.07.2018: Kino unter Sternen

2017 mussten die Wiener auf das “Kino unter Sternen” verzichten – in diesem Jahr feiert das gratis Open-Air-Sommerkino sein Comeback und zeigt täglich am Wiener Karlsplatz spannendes Kino. >> Alles zum diesjährigen Programm

30.06. bis 02.09.2018: Filmfestival am Rathausplatz

65 Tage lang können Fans und Freunde der Musik unter freiem Himmel und vor traumhafter Kulisse beim Filmfestival am Wiener Rathausplatz kostenlos Kunst und Kultur von höchster Qualität genießen. Auch heuer werden hochkarätige musikalische Highlights von Oper über Ballett bis Rockkonzert gezeigt. >> Hier das gesamte Programm zum Film Festival

01. bis 15.07.2018: WM-Public Viewing

Die Fußball-Weltmeisterschaft ruft bis Mitte Juli wieder gemeinsame Fußball-Abende auf den Plan, um die Spiele der WM in Russland zu verfolgen. >> In unserem Überblick findet ihr die besten Public Viewing Locations in Wien

01. bis 31.07.2018: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im Juli 2018 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. >> Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 31.07.2018: Leselounge im Huma Eleven

Das Shopping-Center Huma Eleven bietet ab sofort eine offene Bibliothek an. Das Konzept dahinter ist, Bücher gegen mitgebrachte Bücher zu tauschen. >> Das Konzept der Leselounge

01. bis 31.07.2018: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Hier eine ausführliche Übersicht über das Gratis-Angebot

01. bis 31.07.2018: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei, um den Zugang zur historischen Entwicklung eines Grätzels zu ermöglichen. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.07.2018: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Hier gibt’s einen Überblick über aktuelle Projekte

01., 08., 15., 22. und 29.07.2018: METAMarkt Antik- & Flohmarkt

Jeden Sonntag im Monat findet auf dem Gelände der METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk von 07.00 bis 14.00 Uhr der METAMarkt Antik- & Flohmarkt statt. Auf weitläufigen Außenflächen und in charakteristischen alten Fabrikhallen kann hier nach Herzenslust gestöbert, gesammelt und gefeilscht werden.

01.07.2018: Fru Fru Rutschpartie 2018

Fru Fru von NÖM bringt die längste Wasserrutsche Österreichs mitten nach Wien: 300 Meter purer Spaß auf der Schwenkgasse in Meidling. Das Mitmachen beim Sommer-Highlight des Jahres ist kostenlos.

02.07. bis 31.08.2018: Lesen im Park

Im Rahmen des Schwerpunkts „Lesen im Park“ werden Kinder von drei bis zehn Jahren auf Spielplätzen und in Parks spielerisch zum Lesen und zur Beschäftigung mit Büchern animiert. Bilderbücher, Kinder-Krimis, Erstlese-Texte, Abenteuergeschichten, Sachbücher und vieles mehr befinden sich vor Ort und können unbürokratisch entliehen werden. >> Details zur Aktion

03.07. bis 24.08.2018: “dotdotdot”-Kurzfilmfestival

Ab 3. Juli verwandelt sich das Wiener Volkskundemuseum wieder in ein Open-Air-Sommerkino der besonderen Art: Rund 150 Produktionen samt Gesprächen mit nationalen und internationalen Gästen locken beim diesjährigen dotdotdot-Kurzfilmfestival wieder in den 8. Bezirk. Der Ticketspreis ist nach dem Motto “Pay As You Can” frei wählbar, ebenso ist es möglich, freien Eintritt in Anspruch zu nehmen. >> Das komplette Filmprogramm im Überblick

08.07.2018: Gratis-Führung “Speaking Statues”

Bei der speziellen Führung rund um den Wiener Stadtpark erwachen die Denkmäler großer Künstler zum Leben. Dabei schlüpfen die Fremdenführer der Stadt in die Rollen der Statuen – inklusive Verkleidung und Alt-Wiener-Dialekt. Die Teilnahme ist kostenlos. >> Mehr zum Event hier

13.07. bis 01.09.2018: “frame[o]ut”-Festival im MQ

Das “frame[o]ut”-Festival im Museumsquartier geht heuer ab 13. Juli an 16 Spielabenden – jeden Freitag im Haupthof, jeden Samstag im Hof 8 bei den Boulebahnen – über die Bühne. Mit fünf Österreichpremieren, neuen Dokumentarfilmen und Kurzfilmprogrammen gibt es für Cineasten bei freiem Eintritt wieder viel zu entdecken. >> Zum Programm

14. und 15.07.2018: Grill- und Genussfestival

Die Temperaturen und die Weltmeisterschaft bieten sich perfekt an, um den Grill anzuschmeißen und mit Freunden den Abend ausklingen zu lassen. Passend dazu findet Österreichs größte Grillveranstaltung am 14. und 15. Juli in der Marx Halle Wien bei freiem Eintritt statt. >> Mehr zur größten Grillerei Österreichs

20. und 21.07.2018: Prater Festival

Drei Stages, ein Riesenfeuerwerk und ganz viel Musik sorgen am 20. und 21. Juli im Wiener Prater für Party-Stimmung. Start an beiden Tagen ist um 18.00 Uhr, auf die Ohren gibt’s unter anderem Hip Hop und RnB, als auch House und Techno. Der Eintritt ist frei. >> Open-Air-Musik für jeden Geschmack



21.07.2018: Lichterfest an der Alten Donau

Geschmückte Boote, bunte Lampions, venezianische Gondeln, die durch und durch romantische Stimmung am Wasser und ein Riesenfeuerwerk: Das sind die Zutaten, die das Lichterfest an der Alten Donau seit vielen Jahren zu einem Publikumsmagneten machen. In diesem Jahr findet das Spektakel am 21. Juli statt (Ersatztermin: 28. Juli).

23.07. bis 10.08.2018: Platzkonzerte im WUK

Bei freiem Eintritt warten in diesem Sommer 15 Konzerte im Innenhof des Wiener WUK. Das Platzkonzerte-Programm präsentiert heuer Musiker aus allen Richtungen, von Pop und Folk bis Blues. >> Das Programm im Detail

26. bis 29.07.2018: Popfest Wien

Das Popfest Wien wird bereits das neunte Mal bei freiem Eintritt am Kunstplatz Karlsplatz über die Bühne gehen. Die Eröffnungsnacht auf der “Seebühne” bestreiten die heimischen Indie-Rock-Pioniere “Naked Lunch” und Rapperin “Mavi Phoenix” beschließt den ersten Open Air Tag. Ebenfalls bestätigt sind Seebühnen-Auftritte der Rockband “Kreisky”, des Grunge-Trios “Aivery” und der Wiener HipHop-Crew “Kreiml & Samurai”. >> Bands am Popfest Wien

27. bis 29.07.2018: Vienna Food Festival

Auch im Sommer 2018 findet wieder das Vienna Food Festival statt. Kulinarik-Freunde werden am Vorplatz des Wiener Museumsquartiers mit Speisen von 25 nationalen und internationalen Food-Trucks versorgt. Auch für Unterhaltung wird gesorgt. >> Mehr zum Food Festival

