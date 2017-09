Einstweilige Verfügung gegen Kurz: Gericht verbietet Spendenvorwurf an SPÖ

Ein Gericht hat es ÖVP-Chef Sebastian Kurz verboten, der SPÖ den Spendenvorwurf zu machen. - © APA (Sujet)

ÖVP-Chef Sebastian Kurz wurde per Einstweiliger Verfügung verboten, zu behaupten, dass Hans Peter Haselsteiner der SPÖ 100.000 Euro gespendet habe, vermeldete SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Samstag. Das entschied nun ein Gericht, nachdem Kurz dies im ORF-“Sommergespräch” behauptet hatte und die SPÖ auf Unterlassung klagte. Die ÖVP kündigte Rechtsmittel gegen die Verfügung an.