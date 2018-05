Einschränkungen durch Straßenbauarbeiten in vier Wiener Bezirken

Aufgrund von Zeitschäden muss die Schönburgstraße zwischen Kolschitzkygasse und Rainergasse saniert werden. Bis zum geplanten Bauende am 29. Mai wird die Schönburgstraße im Kreuzungsbereich mit der Kolschitzkygasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Johann-Strauß-Gasse wird von der Kolschitzkygasse bis zur Rainergasse als Einbahn geführt.

Straßenbauarbeiten in Wien-Wieden

Auch für den öffentlichen Verkehr gibt es Einschränkungen: Die Autobuslinie 13A wird über die Kolschitzkygasse, die Johann-Strauß-Gasse und die Rainergasse zur Schönburgstraße umgeleitet. Die Busstation “Rainergasse” wird bis Ende der Baustelle ersatzlos aufgelassen.

Fahrbahnsanierung in Wien-Mariahilf

Auch in Wien-Mariahilf wird die Fahrbahn saniert. Die Bauarbeiten finden bei Tag und bei Nacht statt. Auf der Linken Wienzeile stehen deshalb zwischen Getreidemarkt und Hornbostelgasse tagsüber zwei, nachts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das Baustellenende ist für 15. Juni geplant.

Bauarbeiten bei Tag und bei Nacht

In Wien-Neubau wird bereits für das Linienkreuz U2/U5 gearbeitet. Die Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Fahrbahn am Museumsplatz zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße finden ebenfalls bei Tag und bei Nacht statt. Tagsüber stehen bis Baustellenende am 15. Juni zwei Fahrstreifen, nachts ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Einschränkungen durch Fahrbahnerneuerung in Wien-Simmering

Die Fahrbahn der Margetinstraße wird zwischen Landwehrstraße und Artillerieplatz ebenfalls erneuert. Bis zum Ende der Bauarbeiten am 30. Mai wird die Margetinstraße deshalb in Fahrtrichtung Jedletzbergerstraße als Einbahn geführt. In Fahrtrichtung Zinnergasse wird man vorübergehend über Landwehrstraße und Alberner Hafenzufahrtstraße umgeleitet.

