Einsatz in Wiener Krisenzentrum: 15-Jährige tritt Polizisten

Eine 15-Jährige wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. - © APA/BARBARA GINDL

In der Früh des 6. Septembers kam es in einem Krisenzentrum für Jugendliche in Wien-Fünhaus zu einem Streit. Eine 15-Jährige war trotz Hausverbot in die Einrichtung gekommen und weigerte sich diese zu verlassen.