Einsatz in Wien-Donaustadt mit Notarzthubschrauber, Rettung und Polizei

“Gestern am 25.04.2017 gegen 19:50 bei einem gemütlichen Abendspaziergang bemerkte ich, dass der Notarzthubschrauber C9 im 22. Bezirk in der Ullreichgasse gelandet ist. Zusätzlich war noch die Polizei und ein Rettungswagen im Einsatz. Was genau passiert ist kann ich leider nicht sagen”, schreibt uns Leserreporter Lukas K. am Mittwoch.

Wir haben bei der Rettung nachgefragt. “Es bestand der Verdacht auf einen Schlaganfall”, erklärt man uns telefonisch. Der Patient wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

