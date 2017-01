Einsatz auf der Linie U2 am Freitagmorgen: Frau auf den Gleisen

Am Freitag kam es gegen 9.00 Uhr, also ausgerechnet zu einer stark frequentierten Stoßzeit, zu Betriebsstörungen auf der Linie U2.

Grund waren aber keine technischen Störungen: Eine Frau, die sich laut Polizeipressesprecher Thomas Keiblinger, in ärztlicher Behandlung befand, hatte sich in den Gleisbereich der Linie verirrt.

“Hier lag ein klarer Fall von Selbstgefährdung vor, daher sind die Kollegen in den Gleisbereich hinuntergestiegen und haben sie hinausgeführt, weshalb der U-Bahnverkehr unterbrochen werden musste,” so Keiblinger. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Frau wurde in ein Spital gebracht.