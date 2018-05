Einführung von Deutschklassen: Nationalrat schafft rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für die Einführung von Deutschklassen werden am Donnerstag geschaffen. - © APA

Am Donnerstag wird die Einführung von Deutschklassen an Schulen in Österreich im Nationalrat durch die Schaffung der nötigen rechtlichen Grundlagen konkretisiert. Künftig soll außerdem auch rascher gegen Schulschwänzen vorgegangen werden.