Eine Woche Tempo 140 auf der A1: Bislang keine Temposünder erwischt

Bereits eine Woche dürfen Verkehrsteilnehmer auf zwei Teststrecken der Westautobahn Tempo 140 fahren. Dabei gab es bislang keine Auffälligkeiten.

Seit einer Woche gilt auf zwei Abschnitten der Westautobahn Tempo 140. Zum Pilotversuch in Niederösterreich zwischen Melk und Oed (Bezirk Amstetten) meinte Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung, am Mittwoch: “business as usual”. Es gebe verkehrsmäßig weiterhin keinerlei Auffälligkeiten.