Einbrüche in rund 1.300 Keller in Wien verübt: Hohe Haftstrafen für Diebes-Duo

Rund 1.300 Kellereinbrüche sollen zwei Männer aus Rumänien in den letzten Jahren in Wien verübt haben. Dafür fassten sie am Landesgericht am Freitag vier Jahre und drei Monate sowie drei Jahre Haft aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.