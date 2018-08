Einbruchserie in Wien geklärt: Pärchen in Haft

Am Samstag nahm die Polizei zwei Personen fest, die an mehreren Einbrüchen in Wien und NÖ beteiligt gewesen sein sollen. Auch für ihren Dealer klickten die Handschellen.

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, erhielten einen Hinweis, dass ein Mann und eine Frau seit Mai 2018 an mehreren Einbrüchen und in weiterer

Folge auch an verschiedenen Geschäften mit Suchtmitteln beteiligt gewesen sein sollen.

Im Zuge von Überwachungsmaßnahmen und einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien, konnten die beiden Beschuldigten im Alter von 38- und 41 Jahren am Samstag, den 4. August 2018, gegen 16.45 Uhr an deren Aufenthaltsadresse in der Gschwandnergasse (die beiden waren dort nicht gemeldet) in Wien-Hernals festgenommen werden.

Mutmaßliche Einbrecher nach Hinweise in Wien-Hernals festgenommen Die Polizei wies dem 41-jährigen Kosovaren und der 38-jährigen Ungarin zumindest neun Einbrüche in Büchereien, Friseurgeschäfte und Bäckereien in Wien und Gänserndorf nach.