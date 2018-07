Einbruchdiebstahl in NÖ: Unbekannte Täter stahlen Bargeld und Schmuck

Am 30. Juni gegen 13:50 Uhr kam es in Ortsgebiet von Maria Enzersdorf, im Bezirk Mödling, zu einem Einbruchdiebstahl in einem Mehrparteienhaus, wo mindestens drei unbekannte Täter Bargeld und Schmuck erbeuten konnten.

Die Täter haben zuerst die Eingangstüre zu einem Mehrparteienhaus und danach im Stiegenhaus eine Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Aus der Wohnung wurde Bargeld in der Höhe einer vierstelligen Eurosumme sowie Markenschmuck gestohlen. Die Täter sollen danach mit einem silberfärbigen Pkw der Marke VW Golf in unbekannte Richtung geflüchtet sein.