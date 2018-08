Einbruch in Wien-Hietzing: Polizei sucht nach diesem Mann

Die Wiener Polizei fahndet nach diesem Mann, der im Verdacht steht am 2. Juni 2018 in ein Geschäft in der Speisinger Straße in Wien-Hietzing eingebrochen zu haben.

Am 2. Juni 2018 brach ein unbekannter Mann in ein Geschäft in der Speisinger Straße in Wien-Hietzing ein, wobei der die Glasschiebetüre des Verkaufslokals mit einem Blumentopf einschlug. Der Mann verursachte durch den Einbruch einen Gesamtschaden von rund 500 Euro.

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentli-chung der Bilder. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Verdächtigen sowie zu seinem Aufenthaltsort (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien un-ter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.