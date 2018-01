Einbruch in Geschäft in Leopoldstadt: Polizeiliche Fahndung nach zwei Männern

Am 4. November 2017 in der Zeit zwischen 03.10 Uhr und 03.45 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter die Türverglasung eines Geschäftes in der Engerthstraße mit einem Stein eingeschlagen und Laptops, Zubehör sowie Bargeld gestohlen.

Täterbeschreibung nach Einbruch in Leopoldstadt

Einer der beiden Männer hat eine schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine braune Hose, eine olivgrüne Kapuzenjacke mit schwarzen Stoffteilen auf den Oberarmen, einen schwarzen Rucksack und eine weiße Tragetasche mit schwarzem Aufdruck “Plastik geht mir auf den Sack”.

Der andere Täter hat ebenfalls eine schlanke Statur und trug eine schwarze ausgewaschene Jeans, schwarze Schuhe eine schwarze Jacke mit schwarzen Kapuzenpollover, eine dunkle Baseballkappe und eine „Adidas“ Sporttasche.

Die Wiener Polizei erbittet sachdienliche Hinweise zur Identität der Verdächtigen, sowie zu ihrem Aufenthaltsort (auch vertraulich) unter der Telefonnummer 01-31310-62800.