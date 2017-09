Einbruch bei Chanel im 1. Bezirk in Wien: Polizei fahndet nach zwei Männern

Die Polizei bitte um Hinweise zu den beiden Einbrechern. - © LPD Wien, APA/HERBERT PFARRHOFER

In der Nacht vom 25. auf den 26. August waren zwei Männer in die Nobelboutique Chanel in der Dorotheergasse im 1. Wiener Bezirk eingebrochen. Sie stahlen Beute im Wert von 28.000 Euro. Die Polizei fahndet nach den Einbrechern.