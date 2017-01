Die Einbrecher kamen in Krems übers Dach - © APA (Sujet)

Einbrecher sind am Wochenende über ein Fenster auf dem Dach in die Filiale eines Textildiskonters in Krems eingestiegen. Die Täter knackten einen 330 Kilo schweren Standtresor und erbeuteten 1.500 Euro Bargeld sowie Gutscheine.