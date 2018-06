Einbrecher in Wien-Neubau auf frischer Tat ertappt

Die Polizei konnte den Einbrecher auf frischer Tat ertappen. - © APA

Die Polizei konnte am Sonntag einen mutmaßlichen Einbrecher in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau auf frischer Tat festnehmen. Der 34-Jährige durchwühlte mehrere Kellerabteile auf der Suche nach Wertgegenständen.