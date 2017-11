Einbrecher in Wien-Meidling flüchtete auf Gleise der U6: Zugverkehr angehalten

Einer der Einbrecher flüchtete auf die Gleise der U6. - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Nachdem Polizisten am Montag, den 27. November, drei Männer bei einem Einbruch in einen Drogeriemarkt im Bereich der Oswaldgasse in Wien-Meidling beobachtet hatten, wollten sie die Einbrecher festnehmen. Einer der Männer floh auf die Gleise der U6.