In Innsbruck hat ein Mann am Montagnachmittag Geiseln genommen.

In Innsbruck hat ein Mann am Montagnachmittag Geiseln genommen. ©bilderbox.com (Sujet)

In Innsbruck hat ein Mann am Montagnachmittag Geiseln genommen. ©bilderbox.com (Sujet)

Einbrecher ein Jahr nach Coup in Baden in den Niederlanden gefasst

Exakt elf Monate nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bezirk Baden konnte der gesuchte Täter von der Polizei in den Niederlanden festgenommen werden. Der 30-Jährige wurde nach Österreich ausgeliefert und befindet sich in Haft.

Nach einem Wohnhauseinbruch in Tribuswinkel (Bezirk Baden) ist ein Pole in den Niederlanden festgenommen und am Wochenende nach Österreich ausgeliefert worden. Bei dem Coup wurden Schmuck, Bargeld, Münzen und ein Laptop erbeutet.

Einbrecher nach Festnahme in den Niederlanden nach Österreich ausgeliefert Der 30-Jährige war laut Polizei in seiner Vernehmung durch das Landeskriminalamt Niederösterreich geständig. Er ist in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft. Der Einbruch war bereits am 6. April 2017 verübt worden, die Polizei gab den Wert des Diebesgutes mit einer niedrigen fünfstelligen Eurosumme an.

Ermittler des Landeskriminalamtes forschten den 30-Jährigen als Verdächtigen aus, die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ einen europäischen Haftbefehl. Der Gesuchte wurde exakt elf Monate nach dem Einbruch – heuer am 6. März – gefasst und am Samstag nach Österreich ausgeliefert.