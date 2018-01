Einbrecher-Duo nach Fluchtversuch in Wien-Neubau festgenommen

Bei den Männern wurde Bargeld, Einbruchswerkzeug und ein gefälschter Ausweis sichergestellt. - © LPD Wien

Am Mittwoch wurde die Polizei zu einem Einbruch in Wien-Neubau alarmiert, die Täter flüchteten. Nach kurzer Verfolgung konnte das Duo, das mehrere Einbrüche in Wien verübt haben soll, festgenommen werden.