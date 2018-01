Mit der Brechstange versuchte das Duo in Häuser in Wien-Neubau einzubrechen. - © pixabay.com

Zwei Männer wurde am späten Abend des 3. Jänners bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Siebensterngasse von Passanten erwischt. Die Polizei konnte einen Beschuldigten festnehmen.