Ein Detektiv und zwei Polizisten in Wien-Favoriten von Ladendieb und Freundin verletzt

Der Ladendieb und seine Freundin attackierten drei Personen am Wiener Hauptbahnhof. - © APA (Sujet)

Ein 40-jähriger Ladendieb und seine 57-jährige Lebensgefährtin haben am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten zunächst einen Detektiven angegriffen und anschließend auch noch zwei Polizisten dienstuntauglich geprügelt, berichtete die Polizei am Samstag.