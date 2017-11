Ein Besuch beim Weihnachtsmarkt in den Blumengärten Hirschstetten

Charity-Punsch zugunsten des Wiener TierQuarTiers, köstliche Bio-Schmankerln vom “Natürlich Christkindl”-Markt und beste Unterhaltung für Groß und Klein werden in der Vorweihnachtszeit in den Blumengärten Hirschstetten in Wien-Donaustadt geboten – und das ist noch längst nicht alles.

Stimmungsvolle Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten

Als absolutes Highlight empfand unser Leserreporter die Weihnachtsausstellung “Glanzvoller Advent”, bei der man sich nach genüsslichem Speis und Trank in den geheizten Glashäusern der Blumengärten Hirschstetten aufwärmen und dabei nach Herzenslust staunen kann. Aufwändige Blumen-Arrangements treffen dort auf mit viel Liebe zum Detail erstellte weihnachtliche Deko-Elemente – etwa über Nikolo und Krampus oder zum Thema Krippen und Adventkränze. Auch Puppenstube, Zauberwald und Eispalast mit Pinguinen und Eisbären dürfen da nicht fehlen und bringen Kinderaugen zum Leuchten. “Das gibt es in der Form bei keinem anderen Christkindlmarkt in Wien. Der Weihnachtsmarkt in den Blumengärten Hirschstetten ist für uns definitiv Jahr für Jahr einen Besuch wert,” schwärmt E.

Und wer davon noch nicht genug hat, der kann im Palmenhaus in den Blumengärten Hirschstetten gleich weiter staunen – denn dort gibt es ebenfalls im Warmen neben der faszinierenden Pflanzenwelt der Tropen allerlei Reptilien, Vögel, Fische und Insekten zu erleben. Selbst Säugetiere vom Felsenmeerschweinchen über das Nördliche Spitzhörnchen bis hin zum Nilflughund tummeln sich dort.

