Eigenmarken: Spar will Zuckermenge reduzieren

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt eine maximale Menge von 25 Gramm.

Spar will in Eigenmarken Zucker reduzieren

Den Anfang machen Getränke und Milchprodukte. In “Spar fresh Limonaden” soll der Zuckergehalt um zehn Prozent verringert werden, in Bio-Joghurt soll er nicht mehr als zwölf Gramm pro 100 Gramm ausmachen. Genaue Angaben betreffend anderer Produkte machte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage nicht. Als Alternative werden auch Produkte mit Zuckerersatz wie Stevia angeboten.

Jeder Dritte 14-Jährige in Tirol übergewichtig

Laut einer Studie der SIPCAN, einer Initiative für ein gesundes Leben, aus dem Jahr 2016, die im Oktober bereits publik gemacht wurde, ist jeder Dritte 14-Jährige in Tirol übergewichtig. Eine Zahl, die sich auf das ganze Land umlegen lasse. “Die Jugendlichen essen zu wenig Obst und Gemüse, aber zu viel Fleisch und Wurstwaren”, berichtete Friedrich Hoppichler, Vorstand von SIPCAN. In Kooperation mit Spar habe man bereits 44.000 Kinder über gesunde Schuljause aufgeklärt und gesündere Schulbuffets in mehr als 60 Schulen erwirkt, hieß es.

