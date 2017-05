Edle Bierspezialitäten: Brau Union lädt zum Craft Bier Fest

Am 5. und 6. Mai öffnet das Craft Bier Fest wieder seine Pforten in Wien. In der Marx Halle im 3. Bezirk bietet es eine Bühne für handwerklich produzierte Bierspezialitäten aus heimischen Braumanufakturen und internationalen Kreativbrauereien – ein Schlaraffenland für Biergenießer. Sowohl Freitag, als auch Samstag gibt es zwischen 15:00 und 23:00 Uhr Gelegenheit, die bierigen Besonderheiten zu verkosten. Außerdem bietet sich die Gelegenheit, mit Profis fachzusimpeln: So wird zum Beispiel Braumeister Andreas Urban, der für die bierigen Spezialitäten aus Schwechat zuständig ist, vor Ort sein.

“Mit unserer Spezialitäten-Manufaktur in Kaltenhausen, durch das belgische Abteibier Affligem, aber auch durch Spezialitäten-Konzepte der Brauereien Wieselburg, Schwechat, Zipf oder Göss können wir mit außergewöhnlichen Bierkreationen aufzeigen. Diese präsentieren wir den Bierliebhabern natürlich auch am Craft Bier Fest in Wien”, meint Markus Liebl, Generaldirektor der Brau Union.