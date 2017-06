Ed Sheeran kommt live nach Wien: Stadion-Konzert 2018

Die Tour 2018 wurde kurz nach seiner großen Glastonbury-Performance bekanntgegeben. Vor tausenden Fans vor der „Pyramid Stage“ spielte Ed Sheeran eines der größten Konzerte in der Geschichte des Festivals.

Mit zusätzlichen über drei Millionen Zusehern, die von daheim zusahen, setzt er seinen Aufstieg als Musiktalent fort.

Nächstes Jahr wird der dann 26-jährige Sheeran erstmals seit seinen Rekordauftritten 2015 ins Wembley Stadium zurückkehren. Damals hatte er als erster Künstler überhaupt das Stadion an drei ausverkauften Abenden hintereinander solo bespielt (bzw. seine Gitarre, sein Looper und er).

Ed Sheerans Weg zum Musik-Olymp

Das im März 2017 veröffentlichte dritte Studioalbum von Ed „÷“ (ausgesprochen: divide) gilt als das bis dato meist verkaufte Album im heurigen Jahr, mit weltweit über 8 Millionen Verkäufen innerhalb von drei Monaten: zwei Millionen allein in Großbritannien. Auch in Österreich wurde das aktuelle Werk bereits Platin-veredelt.

Nicht zu vergessen die Comeback Single „Shape Of You“, die seine erste Nummer Eins in den Austrian Top 40-Singlecharts wurde und sich weltweit mit über 1,5 Milliarden Streams in nicht mal sechs Monaten zu Buche schlägt.

Konzert 2018 in Wien

Das Phänomen Ed Sheeran ist also nicht aufzuhalten. Auch österreichische Fans können jubeln, am 7. August 2018 tritt er im Wiener Ernst Happel Stadion auf.

Achtung: Der Vorverkauf startet am Samstag, 8. Juli 2017 um 11.00h exklusiv und nur online unter www.oeticket.com und www.musicticket.at.