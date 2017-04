Echo Musikpreis 2017: Auch östereichische Künstler ausgezeichnet

Am Red Carpet bei den Echos. - © AFP/Tobias Schwarz

Andreas Gabalier (“MTV Unplugged”) hat am Donnerstagabend in Berlin den deutschen Musikpreis Echo in der Kategorie “Volkstümliche Musik” bekommen. Er blieb der Verleihung aber wie viele andere Geehrte fern. Christina Stürmer ging in der Kategorie “Künstlerin international” leer aus.