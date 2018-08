E-Bikes, Pedelecs und Co.: Darauf sollte man beim Kauf achten

E-Bike erfahren besonders in Städten wie Wien gerade einen Aufschwung. Kein Wunder: Bis auf eine Distanz von zehn Kilometern zählen sie zu den schnellsten Fortbewegungsmitteln in Städten. Bei der Anschaffung sollte jedoch einiges beachtet werden.

Laut dem “Verband der Sportartikelerzeuger und Sportartikelausrüster Österreichs” (VSSÖ) wurden im vergangenen Jahr 120.000 E-Bikes und Pedelecs in den Handel gebracht – so viel, wie nie zuvor. Ein Grund für den Trend: E-Räder bieten sich als klimafreundliches und schnelles Fortbewegungsmittel im urbanen Verkehr an.