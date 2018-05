E-Bike-Fahrer in NÖ von Lkw erfasst und schwer verletzt

Ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montag in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) mit einem Lkw kollidiert. Der Pensionist wurde vom Rad geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen, berichtete die Polizei. Der Mann aus St. Pölten wurde in das Universitätsklinikum der niederösterreichischen Landeshauptstadt transportiert.

78-jähriger E-Bike-Fahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 8.30 Uhr bei der Kreuzung der Abfahrtsrampe der Kremser Schnellstraße (S33) an der Ausfahrt Herzogenburg Süd mit der St. Pöltner Straße (L113). Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Mistelbach wollte nach links Richtung St. Pölten abbiegen, der Elektroradfahrer war auf der L113 Richtung Herzogenburg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 78-Jährige schwere Blessuren erlitt.

(APA/Red)