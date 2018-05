In Wien-Favoriten wurde ein Juweliergeschäft überfallen. - © APA (Sujet)

Am Montagnachmittag wurde ein Juweliergeschäft in Wien-Favoriten überfallen. Den beiden Tätern gelang es, mit der Beute zu flüchten. Eine Mitarbeiterin wurde verletzt, berichtete die Polizei am Dienstag.