Duo raubte 76-Jährigen nach Bargeldbehebung in Wien-Floridsdorf aus: Fahndung

Zwei derzeit unbekannte Täter beobachteten am 21. März 2018 um 12.00 Uhr einen Mann, der bei einem Bankinstitut in der Donaufelder Straße Bargeld behob. Die Tatverdächtigen folgten dem Opfer bis zu seiner Wohnadresse in der Wankläckergasse in Wien-Floridsdorf, rissen ihn zu Boden und raubten seine gesamte Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Durch den Vorfall wurde der 76-Jährige leicht verletzt.

Pensionist in Wien-Floridsdorf überfallen: Fahndung

Es konnten Fotos einer Überwachungskamera gesichert werden. Die Wiener Polizei bittet nun um Hinweise zu dem gesuchten Duo an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310-33800.

Täterbeschreibung I: männlich, leichter Bartansatz, schwarze Haare, bekleidet mit: schwarze Kappe, beige Winterjacke mit Kapuze, beige Hose, schwarzer Rucksack, schwarze Sportschuhe mit weißer Schuhsohle

Täterbeschreibung II: männlich, schwarze Haare, bekleidet mit: schwarze Kappe, graue Jacke mit Kapuze, dunkelrote Hose, schwarze Umhängetasche, schwarze Sportschuhe mit weißer Schuhsohle