Düringers GILT berät weiter über Vorgehen bei Spitzenkandidat Lassi

Möglicherweise werde es erst in den kommenden Tagen eine Entscheidung geben, wie Düringers Liste GILT in Bezug auf Spitzenkandidat vorgehen wird, hieß es am Mittwoch gegenüber der APA. GILT hatte sich zwar umgehend von den Inhalten, die ihr Spitzenkandidat verbreitet hatte, distanziert, verteidigte aber Lassi, der “in ein falsches Licht gerückt” werde. Nun wird überlegt, wie man mit der Situation umgehen soll. Eine Änderung der Bundesliste ist jedenfalls nicht mehr möglich, da diese bei der Bundeswahlbehörde liegt. Denkbar wäre allenfalls eine rechtlich unwirksame Mandatsverzichtserklärung eines Kandidaten.APA/Red.