Du bist, was du trinkst: Dating App Once verrät Charakter laut Lieblingsgetränk

“Sag mir, was du trinkst und ich sage dir, wer du bist”: Das könnt ihr künftig auch zu euren Sommerflirts sagen, denn dank des Cheat-Sheets der Slow-Dating-App Once wisst ihr beim nächsten Date, wie das Gegenüber so tickt.

Bleibt eine Person beispielsweise beim Bier, kann man darauf schließen, einen durch und durch unkomplizierten Typ vor sich zu haben, der sich auch an den kleinen Dingen des Lebens erfreut. Anders ist es da schon beim Tequila Sunrise, denn dieser Mensch ist ein echter Partytiger. Auf Charme und Wagemut stehen dagegen die Weintrinker, während Mojito-Liebhaber ihr Herz auf der Zunge tragen. Im Folgenden erfahrt ihr die Details der jeweilgen Getränke-Typen.

Lieblingsgetränk verrät etwas über den Charakter der Person

1) Biertrinker

Charakter: Biertrinker erfreuen sich auch an den kleinen Dingen des Lebens und sind durch und durch unkompliziert. Ein Bier nach der Arbeit, im Kreise der Kollegen und Kolleginnen, lässt sie den ganzen Stress des Arbeitstages mit Leichtigkeit abschütteln.

Beim Daten: Biertrinker suchen nicht nach dem einzig wahren und „perfekten“ Date. Er/sie glaubt viel mehr daran, dass ein Date mit der richtigen Person von ganz allein sein natürliches Gleichgewicht findet. Es gibt nichts zu verstecken und man hat es auch nicht nötig. Bei einem Date wird erwartet das du die gleiche Ehrlichkeit und natürliche Authentizität mitbringst, die auch er/sie an den Tag legt.

2) Weintrinker

Charakter: Weintrinker haben von Natur aus eine spielerische Natur und zeigen eine unnachahmliche Liebe zum Detail. Die weiblichen Vertreter der Weinliebhabergemeinschaft haben eine besondere Vorliebe für gut platzierte Komplimente, solange sie eine ausreichende Priese Charme und Wagemut aufweisen. Einsamkeit können sie hingegen ganz und gar nicht leiden und umgeben sich daher gerne mit einer großzügigen Entourage die ihren temperamentvollen Charakter teilt.

Beim Daten: Beim Dating gehen Weintrinker die Dinge gerne von Anfang an seriöser an. Klotzen statt Kleckern. Stell dich darauf ein, dass du penibel von Kopf bis Fuß durchleuchtet wirst und auch das kleinste Detail deines Werdegangs interessant sein könnte. Deshalb: Obacht auf Tischmanieren und das 1×1 guter Benimmregeln – schließlich möchtest du einen guten Eindruck machen. Sei aufmerksam und zuvorkommend und auch der Weintrinker wird merken das du zu einem guten Jahrgang gehörst.

3) Mojito (oder andere Cocktails die auf Rum basieren)

Charakter: Stets gut gelaunt sind Mojito Liebhaber sehr offenherzig und ein wenig mysteriös. Dieses Charaktermerkmal wirkt sich auch auf ihre Austrahlung aus die mitunter sehr anziehend sein kann. Darüber hinaus sind Mojitofans einer gediegenen Party nicht abgeneigt und schwingen auch mal ganz gerne das Tanzbein.

Beim Daten: Mojito Liebhaber suchen den Kick der Spontanität. Ein Date folgt auch diesem Anspruch und kann ungeahnt spannende Wendungen nehmen, die sich auch über das erste Date hinaus ausdehnen. Die Maxime des männlichen Mojitoliebhabers: “Lebe den Moment”. Lass dich ruhig auf sein Spiel ein, es lohnt sich.

4) Kir Royal (oder andere Cocktails die auf Champagner basieren)

Charakter: Stets ein wenig zurückhaltend enthüllen Kir Royal Liebhaber nicht jede Nuance ihres Ichs direkt beim ersten Kennlernen. Oberflächlichkeit liegt dem Kir Royal Trinker/Trinkerin fremd. Zunächst ein wenig verschleiert und mysteriös eröffnet sich oft ein unglaublich spannendes und tiefsinniges Wesen wenn man in die tieferen Schichten der Persönlichkeit vordringt.

Beim Daten: Zwangsläufig werden dir Kir Royal Liebhaber nicht direkt beim ersten Date alle Gedanken offen mitteilen. Tatsächlich werden hier deine Dechiffrier-Fähigkeiten getestet: Es liegt an dir die subtilen und oft nur sehr flüchtigen Gesten deines Gegenübers zu interpretieren. Obwohl hier wahrscheinlich etwas mehr Investment

von dir verlangt wird, solltest du dir die Chance nicht entgehen lassen tiefer zu graben. Es wird garantiert eine aufregende Reise

5) Tequila Sunrise (oder andere Cocktails die auf Tequila basieren)

Charakter: Hier hast du es mit einer Natur Marke „Tausendsassa“ zu tun. Herausforderungen machen Tequila Sunrise Liebhabern keine Angst. Ganz im Gegenteil, sie machen sie vollkommen. Wenig überraschend erscheint hierbei auch der Umstand, dass es sich bei ihnen um echte Partybienen handelt.

Beim Daten: “Löwische Entschlossenheit” ist ihre Leitmaxime. Erwarte das dir sehr viele Fragen gestellt werden um sich in klares Bild von deiner Persönlichkeit zu machen. Wenn sich Tequila Sunrise Liebhaber dann aber letztendlich ihre Meinung zu dir gebildet haben, glaube mir, dann wirst du es merken.

6) Cosmopolitan (oder andere Cocktails die auf Wodka basieren)

Charakter: In der Regel sind Abende mit Cosmopolitan Liebhabern feucht-fröhlich. Sie lieben die Aufmerksamkeit und reden auch sehr gerne über sich und ihre Lieblingsthemen. Gleichzeitig wissen sie auch sehr wohl sich auszudrücken und bedienen sich einer ausprägten sprachlichen Eloquenz. Stetigkeit und Stabilität

genießen bei Ihnen nicht unbedingt oberste Priorität.

Beim Daten: Eins kann man mit Gewissheit sagen: Ein Date mit Cosmopolitan Liebhabern wird niemals langweilig. Peinliche Stille Fehlanzeige – aufgrund ihrer aufgeschlossenen und exzentrischen Persönlichkeit werden sie dir viele spannende Geschichten aus ihrem abwechslungsreichen Leben präsentieren, ohne dabei ihre

eigene, essentielle Rolle in der Geschichte zu vergessen. Lass sie sich ruhig ein wenig austoben und vermittele Aufmerksamkeit, das wird ihnen gefallen.

(Red)