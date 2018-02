Dschungelcamp 2018: Daniele, Jenny und Tina sind im Finale

Das Leiden hat bald ein Ende: Am vorletzten Tag im Dschungelcamp werden die Stars noch einmal gefordert. Jenny und David müssen in die Dschungelprüfung.

Jenny und David in der Dschungelprüfung

Heute kümmern sich Jenny Frankhauser und David Friedrich um die Lebensmittelversorgung. Vier Sterne können die Beiden bei der Dschungelprüfung „Sonderfüll-Deponie“ erkämpfen.Während David in einer Kammer steht, muss Jenny in kleine Höhlen greifen und Sterne suchen. In den einzelnen Höhlen befinden sich unter anderem Spinnen, Schlangen, Krabben und weiteres Getier. Mit dem gefundenen Schlüssel können Tonnen mit Tierabfällen geöffnet werden, die dann in Davids Kammer gekippt werden müssen. Je nach Höhe der Abfälle gibt es Sterne.

Anfangs tut sich Jenny schwer, findet kaum Sterne und hat sichtlich Angst vor den Tieren im Inneren. Nach einigen Minuten fängt sie sich allerdings und die Prüfung nimmt Fahrt auf. David stöhnt, witzelt aber: „Ich fühle mich wie Hulk, ne, eher wie Shrek – das ist alles so richtig widerlich! Auch Sonja und Daniel stöhnen mit. Nach zehn Minuten konnten die beiden zwei von vier Sterne erspielen. Trotz abgebrochenem Nagel und tapferen Einsatz ist Jenny nicht zufrieden mit ihrer Leistung.

Im Schatten der Schwester

Jenny und Tina halten Nachtwache. Jenny ist müde und schwächelt. Am Lagerfeuer ist ihr alles zu viel und Tina muntert sie auf: “Stell dir vor, du gewinnst das Ding.” Jenny: “Das glaube ich nicht.” Tina: “Ach, du glaubst es nicht? Aber du weißt es nicht! Ich kann gehen, ehrlich wahr. Man kann uns aber nicht miteinander vergleichen. Du wolltest aus einem gewissen Schatten.” Jenny: “Ja, und jetzt bin ich hier und muss mir von einem kleinen Jungen einfach alles gefallen lassen. Oder ich streite und bin negativ überall zu sehen. Beides nicht schön.” Tina: “Ach, Quatsch. Leute streiten sich, Leute vertragen sich. Es ist doch stinknormal… Warum wolltest du aufgeben? Wenn du das Ziel erreichst, unter die ersten drei, dann ist doch deine Welt in Ordnung. Ich brauche das nicht. Ich war lange genug dabei, ich habe genug bewiesen, für mich ist es völlig okay. Aber für dich…” Und weiter: “Jetzt kannst du was beweisen und jetzt willst du einpacken? Ich kenne das, wenn Leute sagen: `Du bist im Schatten deiner Schwester`. Ich kenne das genau. Kannst du mir glauben. Ich habe das auch gehört und gelesen. Ich habe es aber nie so empfunden. Weil: Ich bin ich und Mary ist Mary. Und Mary ist großartig. Und ich bin es auf meine Weise, eben anders. Ende, Punkt, Aus. Also ich habe damit überhaupt kein Problem”.

Giftige Trichternetzspinne im Camp

Am Abend entdeckt Matthias eine große schwarze Spinne im Camp und ruft Daniele: “Daniele, komm‘ mal bitte her. Guck mal: Ist das eine Spinne, die einfach tot ist? Siehst du das?” Daniele schnappt sich ein Stock und untersucht die zusammengekrümmte Spinne: “Ja, das ist sie.” Dann ruft er den anderen Campern zu: “Hey, wir haben eine Trichternetzspinne totgetreten.” Doch die Spinne hat sich nur totgestellt. Sie lebt und läuft plötzlich davon. An Danieles Rucksack wird sie entdeckt. Mit einem Einweckglas kommt ein Ranger ins Camp und fängt die Spinne mithilfe einer Gabel lebendig ein. Tina: “Oh Gott. Und wir hocken da immer.”

Wer wird Dschungelkönig/in?

Fast alle Stars haben Blut geleckt und wollen die Dschungelkrone gewinnen. Daniele hat schon ganz konkrete Pläne: Mit der goldenen Klobrille um den Hals den Wiener Opernball unsicher machen. Tina allerdings will nicht ins Finale: “Ich bin draußen. Haben wir uns jetzt verstanden?”, meint sie im Dschungeltelefon. alles flehen hilft allerdings nichts:

Daniele, Jenny und Tina stehen im Finale vom Dschungelcamp 2018.

