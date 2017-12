Drone Space: Die App für Drohnenbesitzer

“Auch heuer rechnen wir wieder mit einer hohen Zahl an Drohnen als Geschenk unter den Weihnachtsbäumen. Uns ist wichtig, dass die Sicherheit in unserem Luftraum auf höchstem Niveau bleibt. Zum einen appellieren wir an Eigenverantwortung und genaue Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen, zum anderen bieten wir mit dieser kostenlosen offiziellen Austro Control App eine unverzichtbare Serviceleistung für jeden Drohnenpiloten. Auf Knopfdruck ist klar: Darf ich hier fliegen oder nicht”, so “Austro Control”-CEO Heinz Sommerbauer. Für Drohnenbesitzer gibt es vor einer ersten Inbetriebnahme zwei wichtige Punkte zu beachten: Ich muss wissen, wo ich fliegen darf und ob für mein Gerät eine Bewilligung von Austro Control erforderlich ist.

Grundlegende Infos über App

Piloten haben die Möglichkeit, über die App standortbezogene Informationen über die Luftraumstruktur abzurufen. Nach Angabe von Flughöhe und -radius wird angezeigt, ob man sich beispielsweise in der Kontrollzone eines Flughafens oder in einem Flugbeschränkungsgebiet befindet. Das Kartenmaterial ist immer top-aktuell, basierend auf den offiziellen Luftfahrtkarten von Austro Control. Darüber hinaus erhalten Benutzer eine generelle Information zur Bewilligungspflicht von Drohnen in Österreich.

Die App kann man sich gratis im Playstore oder Apple Store herunterladen. Bei der Erstellung eines Accounts wird zudem angezeigt, ob sich weitere Drohnen im näheren Umkreis befinden. Auch eine Logbuch-Funktion kann dann aktiviert werden.