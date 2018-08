Drohne kam AUA-Airbus am Flughafen Wien gefährlich nahe

Am Freitag meldeten Piloten eines AUA-Airbus einen Zwischenfall am Flughafen Wien: Eine Drohne kam dem Flugzeug beim Landeanflug gefährlich nahe.

Eine Drohne ist am frühen Freitagabend einem Airbus A320 der Austrian Airlines (AUA) im Landeanflug auf den Flughafen Wien in Schwechat sehr nahe gekommen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete am Montag von lediglich etwa 200 Metern Entfernung. Das Flugzeug habe sich in 1.500 Metern Höhe befunden.