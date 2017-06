Drogensüchtiger verletzt drei Familienmitglieder und springt aus dem Fenster: Lebensgefahr

Der Drogensüchtige sprang nach seiner Tat aus dem Fenster. - © Pixabay.com (Sujet)

Am Samstagnachmittag hat ein Drogensüchtiger seine Familie mit einer Schere attackert. Der 23-Jährige verletzte dabei seinen Vater, Bruder und Onkel, bevor er aus dem Fenster im dritten Stock in Wien-Meidling sprang. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital eingeliefert.