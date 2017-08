Drogensucht: Serientäter beging insgesamt 41 Einbruchsdiebstähle in Wien

Die Polizei hat einem Serieneinbrecher in Wien insgesamt 41 Taten nachgewiesen. Der 39-Jährige wurde wie berichtet bereits im Juli auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Zumindest 21 Mal soll er in Firmen eingebrochen sein, 20 Mal blieb es beim Versuch. Als Motiv gab der Österreicher die Finanzierung seiner Drogensucht an. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 54.000 Euro.

Firmeneinbrüche in ganz Wien