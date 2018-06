Drogendealer wollte in Wien-Meidling flüchten: Passant lieh Polizist Fahrrad zur Verfolgung

Der Polizist verfolgte den Drogendealer mit dem Fahrrad. - © bilderbox.com (Sujet)

Am Dienstag führte die Polizei Wien Schwerpunkte gegen Drogenverkauf in mehreren Bezirken der Stadt durch. In Wien-Meidling wollte ein angehaltener Suchtmittelverkäufer flüchten, ein Passant stellte einem Polizisten zur Verfolgung des Flüchtigen kurzerhand sein Fahrrad zur Verfügung.