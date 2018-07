Drogendeal in Wiener S-Bahn: 16-Jähriger verschluckte Suchtgiftkugeln

Zwei Polizisten, die sich am Freitagabend gerade auf dem Heimweg befanden, konnten in der Wiener S-Bahn einen Drogendeal beobachten.

Ein 16-jähriger mutmaßlicher Dealer hat bei seiner Festnahme in Wien-Landstraße am Freitagabend mehrere Kügelchen mit Suchtgift geschluckt. Zuvor hatten Polizisten bei ihrem Heimweg in der Schnellbahn den Verkauf von Suchtgift beobachtet und sich laut einer Aussendung der Exekutive kurzfristig in den Dienst gestellt.