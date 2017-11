Drogen in Auto bei Fahrzeugkontrolle in Wien-Favoriten sichergestellt

Am 22. November gegen 22:30 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten im Zuge ihres Streifendienstes auf ein Auto aufmerksam, dessen Lenker an der Kreuzung Herndlgasse/Reumannplatz das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten“ missachtete. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Lenker keine Lenkberechtigung besitzt. Zudem konnten beim Lenker und seinem 23-jährigen Beifahrer diverse Drogen sichergestellt werden. Die Polizisten vermuteten noch weitere Drogen in dem Fahrzeug und forderten deshalb einen Suchtgifthund der Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) an.

Lenker stand unter Einfluss von Drogen

Dadurch konnten in verschiedenen Verstecken im Fahrzeug noch weitere Drogen gefunden werden. Insgesamt wurden 19 XTC-Tabletten, 3 Baggies Speed, 13 Portionskugeln Heroin, drei Baggies Marihuana und ein Baggy Cannabisharz sichergestellt. Beim 24-Jährigen stellte eine Amtsärztin außerdem eine Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Beide Männer wurden angezeigt.